В Совбезе РФ утверждают, что набор по контракту "идет очень неплохими темпами".

С начала года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольческих формирований были приняты 117,4 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу.

В Совбезе РФ утверждают, что набор по контракту "идет очень неплохими темпами".

Для пополнения рядов воюющих в Украине Кремль поставил задачу привлечь в армию 400 тысяч контрактников до конца года и спустил соответствующие разнарядки в регионы, сообщал Bloomberg. По словам знакомых с ситуацией собеседников агентства, таким образом власти надеются избежать повторной принудительной мобилизации, первая волна которой уронила поддержку войны и вызвала массовое бегство граждан за рубеж.

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Война в Украине - потери РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки 18 мая уничтожили 660 российских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ориентировочно составили около 201 тысяч 760 человек личного состава.

Под Бахмутом российские войска теряют по батальону на день. Общие потери оккупантов на Бахмутском направлении достигли до 70 тысяч человек.

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