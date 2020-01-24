Россиянка упала с девятого этажа в сугроб, встала и пошла (видео)
10:15, 24 января 2020Русский міръ
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Женщина падает с высоты в сугроб, снег раскидывает в разные стороны.
Россиянка упала в сугроб с 9-го этажа
Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего встала и пошла в сторону.
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Об этом сообщило ВГТРК «Югория».
На опубликованных телеканалом кадрах видно, что женщина падает с высоты в сугроб, снег раскидывает в разные стороны. Через несколько секунд она встает и уходит. Как пишет Югория, она попросила соседей вызвать скорую.
Сейчас девушка находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку.
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