Россиянка упала с девятого этажа в сугроб, встала и пошла (видео)

Женщина падает с высоты в сугроб, снег раскидывает в разные стороны.

Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего встала и пошла в сторону.

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Об этом сообщило ВГТРК «Югория».

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что женщина падает с высоты в сугроб, снег раскидывает в разные стороны. Через несколько секунд она встает и уходит. Как пишет Югория, она попросила соседей вызвать скорую.

Сейчас девушка находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку.