Его приговорили к 8 годам колонии, но оттуда зэк попал в "Вагнер".

На кладбище "Вагнера" в Краснодарском крае обнаружили могилу Николая Кононенко-зека, осужденного на восемь лет за то, что он молотком и ножом покалечил четырех человек.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", по материалам следствия, Кононенко и его сообщник Петраков, вооруженные двумя ножами и молотком, напали на четверых мужчин, отдыхавших в беседке в зоне отдыха "Казачий стан" на берегу реки Сосика.

Злоумышленники так били жертв, что нож сломался. Того, кто попытался убежать, догнали и добили ножом в живот. Жертвы выжили, но получили тяжелые увечья. В 2018 году Кононенко приговорили к 8 годам колонии, а Петракова - к 10.

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Из колонии Кононенко попал в ЧВК "Вагнер", а вот теперь оказался на кладбище.

"Вагнер": потери наемников в Украине

На восходе в штурмовых отрядах "вагнеровцев" и других подразделениях россиян потери составляют до 80%. По данным Белого дома, за год войны ЧВК "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными в Украине более 30 тысяч наемников, из которых более 4 тысяч ликвидировали с середины декабря 2022 года, из них около 90% - зэки.

Кладбища в РФ растут невероятными темпами. За последние две недели в РФ подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнера" для войны против Украины.

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