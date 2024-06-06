Беспилотники ударили по Новошахтинскому НПЗ и нефтебазе под Белгородом (видео)

Спутник зафиксировал мегапожар в Новошахтинске после атаки дронов.

В ночь на четверг, 6 июня, в Ростовской области России прогремела серия взрывов. Впоследствии стало известно об атаке на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Как сообщают ростовские паблики и губернатор области Василий Голубев, по Новошахтинскому НПЗ ударили дроны. В результате этого на заводе возник пожар. Спасатели начали тушить пламя не сразу из-за угрозы новых ударов.

К тушению привлечено около 120 человек и 15 единиц техники. В 3.00 губернатор области сообщил, что пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв.м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В сети распространяют видео с комментариями очевидцев. Отмечается, что последствия атаки были масштабными. "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутника, пишет, что в Новошахтинске бушует мегапожар.

Кроме того, ночью дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Горел один из резервуаров, пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Пожары и аварии в России - последние новости

После того, как россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю, в РФ уже не раз раздавались взрывы на различных предприятиях, которые помогали захватчикам продолжать воевать.

В частности, 2 июня в российской республике Коми под городом Ухта на НПЗ загорелся резервуар на 10 тысяч кубических метров, есть две жертвы. Очевидцы сообщили, что перед вспышкой слышали в районе НПЗ "несколько хлопков", а затем там заметили столб дыма.

31 мая, на Забайкальской железной дороге в Амурской области сошел с рельсов груженый углем грузовой поезд. По данным российских СМИ, всего с рельсов сошли 29 вагонов с углем. После происшествия в Приамурье начался серьезный пожар.

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