В российском городе Ухта на нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар на 10 тысяч кубометров, выяснили журналисты.

В российской республике Коми под городом Ухта произошел инцидент на нефтеперерабатывающем заводе, есть две жертвы.

На НПЗ в Коми загорелся резервуар на 10 тысяч кубических метров, по предварительным сведениям, в результате инцидента погибли работники подрядной организации завода, пишет Shot в Telegram. Кроме того, стало известно об одном пострадавшем, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По сведениям "РИА Новости", полученным от властей Коми, пожар случился в резервуарном парке предприятия. Причины инцидента пока неизвестны.

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Канал Baza в Telegram пишет, что пожар начался в воскресенье днем, 2 июня. Очевидцы сообщили, что перед возгоранием слышали в районе НПЗ "несколько хлопков", а потом там заметили столб дыма.

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После того, как россияне рано утром 24 февраля 2022 года совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю, в РФ уже не раз звучали взрывы на разных предприятиях, которые помогали захватчикам продолжать воевать. Оккупанты жаловались, в том числе на удары беспилотниками.

В частности, утром 31 мая появилась информация, что несколько муниципалитетов Краснодарского края России были под массированной атакой дронами. Российские власти ныли, что в результате удара беспилотниками в Темрюкском районе повреждена инфраструктура нефтебазы.

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