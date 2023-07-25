Малахов высказал гипотезу, что известный певец является "посланником ясновидящей Ванги".

Российская пропаганда пробила очередное дно, выпустив программу о "посланце Ванги". На этот раз им оказался не рядовой россиянин, а певец-путинист SHAMAN.

Фрагмент программы опубликовала Телеграм-канал "НеШутки". О певце - "Ванге" рассказывали в программе Андрея Малахова.

Пропагандисты называют певца SHAMAN "посланником Ванги, способным творить чудеса". Впрочем, пока единственным "чудом" путиниста является трансляция песни "Встанем" в эфире у топ-рупора Кремля Дмитрия Киселева. Сам он считает, что это произошло "впервые в истории".

"Его называют голосом эпохи, феноменом 22 года. Поговаривают, что сама Ванга предвещала, что в России появится "белый шаман", который поднимет патриотический дух страны", - сказал Малахов.

Сам певец-путинист заявил, что выживает во время концертных туров "с божьей помощью". Вот один из самых интригующих фрагментов диалога программы.

Малахов: Ты слышал, видимо, что Ванга предвещала, что в России появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух страны. Ты не думаешь, что она имела в виду тебя?

SHAMAN: Слушайте, все может быть. Я не устаю удивляться, но в этой жизни бывает все. Почему бы и нет? Если это ее слова...

Певец шаман - последние новости

SHAMAN стал символом "рашизма", прославляя преступную войну своим творчеством. Недавно певец заявлял на росТБ, что устраивал шоу для оккупантов. Он утверждал, что на самом деле бывал на фронте и даже получил от российских военных "подарок".

Впрочем, уже через несколько дней SHAMAN, который регулярно выступает на пропагандистских концертах, отказался ехать на фронт. Он выдал трусливую отговорку, сославшись на то, что я его якобы "не пускают".

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