Российский певец поддерживает убийства мирных украинцев. Он выступал на концерте в Лужниках, демонстрируя свою "верность" Путину.

На пропагандистском российском канале "Россия 1" вышел специальный выпуск программы Андрея Малахова "Песни от всей души", который на территории страны-террориста приурочили к годовщине начала "спецоперации" - так они называют войну в Украине и убийства мирных жителей. В студии появился российский певец SHAMAN (Шаман), который рассказал о своем визите к военнослужащим на фронт.

Автор песни "Я русский" заявил, что якобы захотел их поддержать, и визитов в зону боевых действий у него на самом деле много, но он просто их не афиширует. Музыкант цинично назвал оккупантов и убийц "героями".

"На самом деле, там, на передовой находятся настоящие герои, поэтому желаю им скорейшего возвращения домой - живыми, здоровыми и с победой. Эти парни - настоящие герои", - сказал Шаман в студии у Андрея Малахова.

Видео дня

Зрителям показали, как гости студии плакали после этих слов, однако выглядело это не очень правдоподобно.

Также Шаман добавил, что оккупанты сделали ему подарок - устроили в его честь автоматные залпы:

"Они мне сделали такой подарок, который еще никто не делал: устроили в мою честь залпы из автоматов и пулеметов".

Напомним, во время выступления в Лужниках Шаман заявил, что российские убийцы - это "герои РФ". Также он восхваляет их в своих песнях, желая скорейшего возвращения домой. Но артист не уточняет, в каком именно виде оккупантам нужно вернуться домой - живыми или в черных пакетах.

Вас также могут заинтересовать новости: