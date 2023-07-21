Фанат Путина и России не хочет рисковать жизнью, но "прикрывается" женой.

Российский певец SHAMAN (Шаман), который регулярно выступает на пропагандистских концертах, отказался ехать на фронт. Он выдал трусливую отговорку, сославшись на то, что я его якобы "не пускают".

Как заявил путинст Владимир Киселев, он звал "Шамана" на линию соприкосновения. Но тот ответил на такое приглашение отказом. При этом россиянин не стал сознаваться, что попросту боится. Он переложил всю "вину" на свою супругу.

"По поводу этого певца… Я в жизни не слышал его. Максимум, что сделал - пригласил поехать на линию соприкосновения. Формулировки невозможности выезда для мужчин будут оригинальны: "Меня жена не пускает", - утверждает Киселев.

Видео дня

Сам "Шаман" на обвинения в отказе ехать на фронт не отвечает. Судя по всему, артист предпочитает петь свою песню "Я - русский" на более безопасных локациях. Впрочем, недавно путинист отличился тем, что отправился во временно оккупированный Мариуполь. Среди развалин и домов, уничтоженных россиянами, "Шаман" говорил о патриотизме и выступал перед детьми, которых "согнали" на его концерт.

Помимо этого, недавно певец заявлял на росТВ, что устраивал шоу для оккупантов. Он утверждал, что на самом деле бывал на фронте и даже получил от российских военных "подарок".

Вас также могут заинтересовать новости: