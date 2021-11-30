Уже есть несколько пострадавших.

Российские школьники стали массово играть в новую опасную игру. Несколько детей уже пострадали.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Суть новой убийственной игры заключается в том, чтобы перебежать дорогу прямо перед машиной. Если удалось пробежать без последствий, то "срываешь банк", а если не удалось, то – минимум ушиб.

В России уже зафиксированы несколько случаев серьезного травмирования детей. Так, 15 октября школьника сбили в Зеленограде, 15 ноября - в Твери и 20 ноября - в Химках.

Как ранее сообщал УНИАН, желание харьковчанина поиграть в русскую рулетку закончилось для него больницей. 42-летний житель Харькова был в состоянии хмельного опьянения и, как сообщается, по непонятным причинам решил "поиграть в русскую рулетку" - правда, с пневматическим пистолетом.

Медики "скорой", приехавшие на место происшествия, оказали мужчине первую помощь, а впоследствии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.

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Автор: Анастасия Горбачева