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В Польше задержали украинца, который пытался организовать смертельную игру для подростков

20:58, 15 мая 2020
Общество
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Задержанному мужчине инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятиям / Flickr Free Images

В Польше в городе Познань полиция задержала 24-летнего украинца, которого обвиняют в попытке организовать смертельно опасную игру для подростков, известную как «Синий кит».

Об этом сообщает TVP3.

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Общаться с игроками и раздавать им опасные задания мужчина планировал через социальную сеть «ВКонтакте». Украинец якобы создал закрытую группу в социальной сети, куда активно привлекались участники.

К тому моменту, когда деятельностью обновленного «Синего кита» заинтересовалась полиция, некоторые участники уже дошли до стадии нанесения себе увечий.

У вовлеченной в «игру» девушки украинского происхождения были обнаружены характерные следы на теле, свидетельствующие о выполнении заданий куратора.

Задержанному мужчине инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятиям, членовредительству и самоубийству. Полиция будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в российской Карелии устанавливают обстоятельства гибели школьницы. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью. Перед смертью дочь рассказывала матери о группе "Синий кит".

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