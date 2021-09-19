42-летний мужчина по непонятным причинам взялся играть в русскую рулетку с пневматическим пистолетом.

Желание харьковчанина поиграть в русскую рулетку закончилось для него больницей.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

42-летний житель Харькова был в состоянии хмельного опьянения и, как сообщается, по непонятным причинам решил "поиграть в русскую рулетку" - правда, с пневматическим пистолетом.

Стрелок выжил. Результатом такой "игры" для него стало ранение правого виска.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные разбили автомобиль скорой помощи, которая приехала на вызов (фото)Медики "скорой", приехавшие на место происшествия, оказали мужчине первую помощь, а впоследствии пострадавшего госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.

Ранее в одном из кафе Харькова нашли труп предпринимателя с огнестрельным ранением. Предварительно полиция выяснила, что мужчина застрелился из помпового ружья. У погибшего нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное.

Что такое русская рулетка

Русская рулетка - это азартная потенциально смертельная игра. По правилам игрок оставляет в барабане револьвера один патрон и вращает барабан так, чтобы потерять расположение патрона. Далее игроки по очереди приставляют револьвер к виску и нажимают на курок.

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Автор: Катерина Комолова