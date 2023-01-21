По ее версии, проститутки остались без работы, потому что их клиенты не могут к ним добраться.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева обеспокоилась финансовым положением британских проституток. В эфире федерального канала она даже назвала конкретные суммы, которые якобы потеряли бордели в январе.

Как сообщает Телеграмм-канал "Ищи своих", о проститутках Скабеева вспомнила, комментируя протесты британских железнодорожников.

"В Британии протесты железнодорожников привели, в частности, к тому, что британские проститутки впервые не могут дождаться своих клиентов, которые просто не могут добраться до жриц любви. Электрички не ходят, поэтому каждый английский бордель с 3 января уже потерял от 30 до 70 тысяч фунтов. Бедные", - заявила Скабеева.

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При этом пропагандистка не уточнила, откуда у нее такая подробная информация относительно финансов британских проституток.

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В последнее время в РФ прибегли к тактике зомбирования населения через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужа к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Не отстают и топ-пропагандистки РФ. В частности Маргарита Симоньян выдала новую порцию чепухи о "целях" РФ, из-за которых она начала полномасштабную войну против Украины. По мнению пропагандистки, даже Путин якобы не получает удовольствия из-за происходящего. А Ольга Скабєєва разразилась угрозами после диверсии на военном аэродроме в Энгельсе. По ее словам, теперь Украине надо бояться ракетных залпов.

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