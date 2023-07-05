Российские пенсионерки отметились новым обращением к лидеру США Джо Байдену в связи с планами БРИКС ввести новую валюту.

Российские бабушки из "Отрядов Путина" записали новое обращение к лидеру США Джо Байдену, в котором сообщили о "конце монополии доллара".

Об этом "главарь" пенсионерок упомянула в компании двоих "коллег" по движению, красноречиво сминая фальшивую купюру. Соответствующее видео распространяется по телеграм-каналам.

"Конец тебе, Байден! Байден, сколько раз ты уже пожалел о том разговоре с Путиным в 2011 году? Сегодня страны БРИКС (объединение из пяти стран с развивающейся экономикой - УНИНА) организовывают новую валюту, обеспеченную золотом. Это конец монополии доллара", - отметили "Отряды Путина".

Они предложили провести соответствующий "исторический саммит", а также организовать биржу с новой валютой на территории Краснодара, закрепив "кончину байденской монополии" прыжками по "долларам".

"У нас прекрасная инфраструктура, климат, всего достаточно, а главное, море рядом и "Отряды Путина" вам помогут!", - заявили бабушки, обращаясь к БРИКС.

БРИКС планирует ввести новую валюту - суть угроз российских бабушек

Отметим, что саммит стран БРИКС (в состав организации входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен состояться 22-24 августа на территории Южно-Африканской Республики. Одной из главных тем заседания станет обсуждение создания новой валюты со стороны Бразилии и Аргентины.

О соответствующих намерениях еще в январе 2023 года сообщало издание Financial Times. Отмечалось, что речь идет о валюте, обеспеченной золотом - "сюр". Некоторые эксперты считают, что она может стать второй по влиянию валютой мира, на уровне с американским долларом.

Вас также могут заинтересовать новости: