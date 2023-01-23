Данная инициатива может привести к созданию второго по величине валютного блока в мире.

Бразилия и Аргентина, являющиеся крупнейшими экономиками Южной Америки, намерены объявить о начале подготовительной работы над созданием общей валюты.

Как сообщает Financial Times, планируется, что страны обсудят данный вопрос на саммите в Буэнос-Айресе на этой неделе и пригласят другие государства региона присоединиться к нему.

Бразилия предлагает назвать новую валюту "сюр" (юг). Первоначально внимание будет сосредоточено на том, как новая валюта, может способствовать региональной торговле и уменьшить зависимость от доллара. Как говорится в материале, данная инициатива может привести к созданию второго по величине валютного блока в мире.

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В то же время, глава Минфина Бразилии Фернанду Аддад заявил, что страна не намерена отказываться от реала, как от национальной валюты, а речь идет об "общей виртуальной валюте для укрепления торговли", сообщает Valor Economic.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса, подтвердил, что присоединиться к проекту также предложат другим странам Южной Америки.

Как говорится в материале, валютный союз, который охватил бы всю Латинскую Америку, составил бы около 5% мирового ВВП. При этом, крупнейший в мире валютный союз евро охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Война в Украине и ситуцация в Бразилии:

2 января 2023 года в столице Бразилии состоялась инаугурация нового президента Луиса Игнасиу Лулы да Силвы. Лула принял президентскую присягу в Конгрессе, заявив, что возглавляет опустошенную страну, куда при его предшественнике – друге Путина Болсонару – вернулся голод.

Лула обвинил администрацию Болсонару в "геноциде бразильцев" из-за его отношения к пандемии COVID, унесшей жизни более 680 тысяч жителей страны, а также заявил о том, что Украина и Бразилия перезагружают отношения.

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