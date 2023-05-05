Женщина заявляет, что Путин – "от Бога", а Байден отправится в преисподнею.

Пенсионерка из российского общественного движения "Отряды Путина" обратилась к президенту США Джо Байдену, обвинив его в том, что он совершил "много зла", и пригрозив ему адом.

Женщина на видео "Байдена ждёт суд!", распространенном движением, упоминает недавние атаки беспилотниками на Кремль, в которых Москва обвинила Вашингтон, и другие события войны, начатой Россией против Украины в 2014 году (в собственной интерпретации). Она возлагает вину за войну в Украине на американского лидера и угрожает "судом Божьим".

"Ты отвечаешь, что якобы Россия напала на Украину. Ты что творишь! Мы заступаемся за людей. 9 лет ты бил Луганск, Донбасс ты бил, Херсон! 9 лет людей мучил! Сколько ты людей, детей побил? Разве можно! И что ты думаешь, за эти свои проделки ты в рай пойдешь? Никогда. Там судья один для всех. Каждый понесет свой ответ за себя, запомни. Никого ты не возьмешь туда, ни Зеленского, никого. Один пойдешь и судить бог будет всех", – говорит она.

Видео дня

Российская пенсионерка утверждает, что россияне победят в войне проти Украины, и обвиняет Байдена в попытках захватить Россию в 1947 году (на тот момент будущему президенту США было 5 лет).

"Всему миру надо покаяние. Почему вас сотрясает, Америку, почему наводнения, почему это все творится в Украине… Твоими же руками! Ты давно хотел, в 47-м году, ты хотел Россию. Не победили! В 45м. Россия матушка наша всегда была благословенная земля под Богом и всегда с Богом. Деды и прадеды наши не проиграли, и теперь наши сыновья и внуки не проиграют. … Ты что думаешь, что победит Украина? Никогда в жизни. Победа была и будет за нами. Наш Путин тоже от Бога, он ведет хорошую политику", – говорит женщина.

Удары беспилотниками по Кремлю - что нужно знать

3 мая Россия заявила, что московский Кремль якобы был атакован беспилотниками. Впоследствии появились видео атаки с нескольких ракурсов.

Москва назвала инцидент покушением на президента России Владимира Путина, заявив, что за ним стоит Украина как исполнитель и Вашингтон, принявший решение об ударе.

Российские чиновники в ответ на атаку по Кремлю призвали нанести удары по Украину. В частности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского.

Украинская сторона заявила, что не несет ответственность за этот удар. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву, а основной целью Киева является освобождение украинских территорий.

В США, комментируя удар, заявили, что Украина сама решает, как именно ей защищаться, а обвинения Москвы в причастности Вашингтона назвали нелепыми.

Британское оборонное ведомство считает, что Россия могла сама инсценировать этот удар. Американский Институт изучения войны приходит к аналогичным выводам и отмечает, что Кремль может использовать это для объяснения массовой отмены военных парадов на 9 мая, когда в стране отмечают День победы.

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