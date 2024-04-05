Страшилки о "нацистах" с "Азова" рассказал представитель "ДНР" Ян Гагин.

Представитель "ДНР" навел на Россию страх новыми историями о "нацистах" с "Азова": представитель Пушилина рассказал, что они собираются карать людей в Харькове.

Уличительной информацией поделился с пропагандистскими "Риа Новости" его советник Ян Гагин. Он заявил, что о появлении "Азова" рассказывают харьковчане.

"Стоит отметить появление в Харькове новых сил полка "Азов", запрещенного в России как террористическая организация. Это отмечают сами харьковчане: что появились нацбаты, появились представители инонациональных батальонов. Это и "Кракен", но прежде всего "Азов"", - сказал он.

Гагин предположил, что Украина стягивает членов "Азова" в Харьков и область для борьбы с пророссийски настроенными гражданами и подпольем. Представитель Пушилина сравнил членов батальона с "полицаями" времен Второй мировой. Как известно, России тема "отечественной войны" особо близка - на этом выстраивается немалая часть современной пропаганды.

"Мы не часто встречаем бойцов "Азова" на фронте. У них специальная функция - это прежде всего "каратели"... Те самые "полицаи", которые были в Великую отечественную войну. Они точно такие же: сбольшими полномочиями, с лицензиями на убийство, на все что угодно", - устрашил "Азовом" Гагин.

Гагин наврал СМИ об успехах в районе Часов Яр

В этом же интервью Гагин отметился историей "успеха" России на Бахмутском направлении. Он заявил, что россиянам остается около полукилометра, чтобы войти в Часов Яр. "Скажем так, мы уже в пригороде", - заявил он.

Эту информацию опровергли в ВСУ. Представитель Восточного командования Андрей Задубинный заявил, что ситуация возле Часового Яра сложная, но россиян так близко у города нет. Он призвал украинцев не верить во вражеские вбросы информации.

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