Представитель Восточного командования Вооруженных сил Украины дал комментарий.

Россия вошла в пригород Часового Яра - такие сообщения начала сегодня давать Москва через свои ресурсы. Однако это байка, которая не соответствует действительности.

За контроль над этим бахмутским городом продолжаются бои, россиян там нет. Представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный объяснил Reuters, что происходит.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет", - сказал он.

Задубинный подчеркнул: не надо верить подобным сообщениям со стороны России.

Россия вошла в пригород Часового Яра - откуда взялся фейк

Одним из первых данные о том, что армия РФ уже находится в пригороде Часового Яра, начало рассказывать пропагандистское СМИ РФ "Риа Новости". Соответствующий комментарий агентство взяло у советника главы непризнанной в Украине "ДНР" Яна Гагина.

"От наших позиций до самого города, до Часового Яра, остается около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так... Скажем так, мы уже в пригороде", - заявил он.

Что говорит про Часов Яре Генштаб ВСУ

Сегодня в своем утреннем отчете Генштаб подтвердил, что на Бахмутском направлении Россия пытается захватить Часов Яр. Однако о сдаче города или появлении военных РФ в пригороде речь не шла.

За боевые сутки на этом направлении было отражено 30 атак. Помимо Часового Яра, бои шли вблизи районов Спорное, Ивановское, Ступочки, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

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