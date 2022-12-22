Правообладатель ушел из РФ, однако без иностранных фильмов кинотеатры страны-агрессора "загибаются".

В РФ начали показывать в кинотеатрах фильм "Аватар: Путь воды". Однако законным это сложно назвать, ведь правообладатель легендарной франшизы - компания Disney, которая покинула российский рынок.

Однако не только Disney ушла из РФ, а потому без голливудских фильмов кинотеатры страны-агрессора "загибаются", никто не хочет смотреть "русское народное творчество". Поэтому там обошли все законы и правила.

Так, в Татарстане попросту "переименовали" фильм. Был "Аватар", а в РФ стал - "Сверхчеловек". Видимо, так россияне пытаются избежать наказания, но боятся они не судебных исков от Disney. Все дело в том, что в России существует уголовная ответственность за нелегальный показ зарубежных фильмов без прокатных удостоверений.

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Помимо этого, особо хитрые владельцы кинотеатров придумали, как "легализовать" вторую часть "Аватара". Так, в Москве предлагают купить билеты на мало кому интересный 17-минутный фильм ученицы Михалкова. А "бонусом" к этому, так сказать "для разогрева", зрители могут посмотреть "Аватара". И никого ничуть не смущает, что после этого кассовый сбор получат не правообладатели фильма Джеймса Кэмерона, а создатели короткометражки.

Фильм "Аватар: Путь воды"

Вторую часть истории от Джеймса Кэмерона зрители ждали около 13 лет. Научно-фантастический фильм, первая часть которого собрала почти 3 миллиарда долларов кассовых сборов, в Украине стартовал в прокате с 15 декабря.

"Аватар: Путь воды" считается одним из самых ожидаемых фильмов 2022 года. Ранее УНИАН уже сообщал, чем удивит продолжение легендарной истории и стоит ли идти на 3-часовой фильм в кинотеатр.

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