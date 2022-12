"Аватар: Путь воды", "Кот в сапогах 2" и "Банши Инишерина": что посмотреть на выходных

На этой неделе украинцев в кинотеатрах ждут сразу две громкие премьеры – долгожданный сиквел "Аватара" Джеймса Кэмерона и вторая часть анимационного фильма "Кот в сапогах". Также киноманов порадует фестиваль французского кино "Уикенд в Париже". Онлайн, тем временем, выйдут один из лучших фильмов 2022 года "Банши Инишерина" и специальной рождественский выпуск сериала "Мердервиль". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Аватар: Путь воды

Avatar: The Way of Water (США, 2022)

Через 13 лет после выхода научно-фантастического фильма "Аватар", который с кассовыми сборами почти в 3 миллиарда долларов считается одним из самых успешных фильмов за всю историю кинематографа, уже с 15 декабря украинские зрители вместе со всем миром смогут наконец увидеть продолжение истории. Это, бесспорно, один из самых ожидаемых фильмов года.

Сага "Аватар" – фактически проект всей жизни для режиссера Джеймса Кэмерона ("Терминатор", "Чужие", "Титаник"). Он начал работать над концепцией первого фильма еще в середине 90-х, но, по его словам, на тот момент еще не существовало технологий, способных воплотить его видение картины. В конце концов, он выпустил первый "Аватар" только в 2009 году. После успеха фильма Кэмерон подписал контракт с 20th Century Fox на создание аж четырех сиквелов. Впрочем, вторая часть, на изготовление которой ушло около 250 миллионов долларов, попала на экраны лишь в 2022 году. Ожидается, что еще три фильма выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

В центре сюжета фильма – вымышленная планета Пандора, которую населяют трехметровые человекообразные голубые гуманоиды на'ви. Из-за того, что планета имеет ценные для землян ресурсы, военные пытаются ее колонизировать. В первой части в составе миссии на Пандору отправился бывший военный Джейк Салли, прикованный к инвалидной коляске. Он согласился перенести свое сознание в искусственно созданную копию на'ви, так называемый "аватар", чтобы найти общий язык с местными. Однако в итоге он перешел на сторону жителей Пандоры и нашел там свою любовь в лице дочери местного вождя Нейтири. Вместе они смогли отвадить захватчиков.

События второй части происходят более чем через 10 лет после первой. Теперь Джейк Салли, решивший навсегда переместиться в тело "аватара", стал новым вождем клана. Вместе с Нейтири они счастливо живут на Пандоре, воспитывая двоих детей. Пока земляне не отправляются на планету с новой захватнической военной миссией. Теперь племени на'ви придется объединиться с другими народами Пандоры, чтобы дать бой оккупантам. Большинство событий новой части происходят в океане Пандоры.

В продолжении "Аватара" к своим ролям вернулись Сэм Уортингтон ("Терминатор: Да придет спаситель", "Битва Титанов", "Эверест"), Зои Салдана ("Звездный путь", "Стражи Галактики", "Проект Адам") и Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями", "Сердцеедки"), которые сыграли главные роли и в первой части. При этом Уивер сыграла совершенно нового персонажа – дочь Джейка и Нейтири Кири.

Также в фильме задействованы Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс"), Джемейн Клемент ("Чем мы занимаемся в тени", "Рио"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Шанг-Чи и Легенда Десяти Колец", "Все везде и сразу"), Джованни Рибизи ("Ромовый дневник", "Охотники на гангстеров"), Клифф Кертис ("Ад", "Доктор Сон", "Мег: Монстр глубины") и другие.

По итогам допремьерных показов "Аватар 2" имеет на Rotten Tomatoes 83% одобрения от критиков на основе первых 139 ревью, а на Metacritic – 69 баллов от первых 47 кинообозревателей, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Puss in Boots: The Last Wish (США, 2022)

Еще одно громкое возвращение на этой неделе – анимационная приключенческая комедия "Кот в сапогах 2: Последнее желание" от DreamWorks Animation, являющаяся продолжением фильма 2011 года и спин-оффом популярной в "нулевых" франшизы "Шрек".

После того, как уже легендарный харизматичный пушистик умирает в результате нелепого несчастного случая, он внезапно узнает, что уже использовал свои восемь кошачьих жизней и у него осталось лишь одна. Поэтому он решает завязать с геройством и стать домашним котиком. Однако, конечно, спокойная пенсия ему не судилась. Однажды он узнает, что существует шанс вернуть его растраченные жизни, поэтому котик отправляется в грандиозное путешествие, полное вызовов и приключений.

В оригинале главных героев мультфильма озвучили Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Шрек 2"), Сальма Хайек ("Фрида", "Отчаянный", "Вечные"), Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние", "Чудо"), Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец") и другие.

Режиссером мультфильма выступил Джоэл Кроуфорд ("Семейка Крудсов: Новая эра", а также сценарии к "Панда Кунг-Фу", "Тролли" и "Стражи легенд").

Мультфильм вышел в ограниченный прокат еще в конце ноября 2022 года и уже получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Так, на IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 95% одобрения от кинообозревателей и 98% от широкой аудитории.

Банши Инишерина

The Banshees of Inisherin (Ирландия, Великобритания, США, 2022)

С 13 декабря в онлайн-пространстве постепенно начнет появляться комедийная драма "Банши Инишерина", которую уже неоднократно признавали одним из лучших фильмов года. Лента от режиссера Мартина Макдоны ("Залечь на дно в Брюгге", "Семь психопатов", "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури") с Колином Фарреллом ("Лобстер", "Убийство священного оленя", "После Янга", "Бэтмен", "Настоящий детектив", "Северные воды") и Бренданом Глисоном ("Ирландец", "Голгофа", фрашиза "Гарри Поттер") в главных ролях уже получила немало престижных наград и номинаций, а также стала лидером по количеству номинации на премию "Золотой глобус" 2023 года. Это вторая совместная работа "ирландской троицы" после культового фильма "Залечь на дно в Брюгге" (2008).

Сейчас картина имеет оценку на IMDb 8,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков и 76% от широкой аудитории. На Metacritic киноэксперты оценили фильм в 87 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание" с пометкой must see, а зрители дали ему оценку в 7,2 балла, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

События фильма разворачиваются на отдаленном острове в Ирландии в начале 20 века, а сюжет вращается вокруг конфликта между двумя давними друзьями. Когда один из них внезапно прекращает общаться с другим, последний решает выяснить причину такого поступка друга, однако это приводит к неприятным последствиям для обоих.

Также в фильме "Банши Инишерина" сыграли Барри Кеоган ("Вечные", "Убийство священного оленя", "Дюнкерк"), Кэрри Кондон ("Лучше звоните Солу", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и другие.

Кто убил Санту? Тайна убийства в Мердервиле

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery (США, 2022)

15 декабря Netflix выпустит специальный рождественский выпуск комедийного детективного сериала "В городе убийств", также известного под названием "Мердервиль". Фишка сериала заключается в том, что в каждом его эпизоде приглашенная звезда играет роль детектива-новичка. Однако гостю не дают заранее сценарий, и он должен импровизировать свой путь сквозь эпизод, пытаясь разгадать, кто настоящий убийца.

В праздничном эпизодов к своим ролям вернутся постоянные персонажи из сериала – Уилл Арнетт в роли неуклюжего старшего детектива Терри Сиэтла, Ханифа Вуд в роли начальника полиции Ронды Дженкинс-Сиэтл, которая находится в бракоразводном процессе с Терри, и Лилани Боуден в роли коронера Эмбер Кан. Среди приглашенных гостей выпуска – Джейсон Бейтман ("Несносные боссы", "Замедленное развитие", "Озарк") и Мая Рудольф ("Подружки невесты", "Душа компании", "Заколдованная 2").

Фестиваль французского кино "Уикенд в Париже"

С 15 по 18 декабря в столичном кинотеатре "Жовтень" состоится традиционный фестиваль французского кино, в рамках которого украинским киноманам покажут четыре легких фильма производства Франции на разный вкус.

В частности, откроет фестиваль комедийный хоррор "Окончательный монтаж" / Coupez! (Франция, США, Великобритания, Япония, 2022) от режиссера Мишеля Азанавичуса ("Артист", "Молодой Годар") с Роменом Дюрисом ("Эйфель", "Новая подружка") и Беренис Бежо ("Артист", "Молодой Годар"). В центре сюжета – начинающий режиссер, который решает снять малобюджетный хоррор о зомби с группой непрофессиональных кинематографистов. Съемки с самого начала идут наперекосяк, а затем команда вообще оказывается в эпицентре настоящего зомби-апокалипсиса.

Мелодрама "Дневник мимолетного романа" / Chronique d'une liaison passagère (Франция, 2022) от Эммануэля Муре расскажет о матери-одиночке и женатом мужчине, которые осознают, что их роман завязан чисто на сексе. Хотя они соглашаются, что у этих отношений нет будущего, они становятся все ближе.

Сюжет комедийной драмы "Отряд кулинаров" / La brigade (Франция, 2022) от Луи Жюльена Пети разворачивается вокруг су-шефа Кэти, которая мечтает открыть собственный ресторан. Из-за финансовых трудностей она соглашается работать в приюте для молодых мигрантов. Сначала женщина ненавидит эту работу, но со временем ее увлечение кулинарией начинает менять жизнь детей.

Также зрителей фестиваля ждет ретроспективный показ комедии с легендарным Жаном-Полем Бельмондо "Непревзойденный" / Le magnifique (Франция, Италия, Мексика, 1973). Главный герой фильма Франсуа – автор более 40 романов о секретном агенте. Герой его книг – непобедимый боец и идеальный любовник. А вот будни писателя абсолютно серые. Поэтому он решает перестать плыть по течению и делает попытку изменить свою жизнь.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2022 года – на этой неделе стартует научно-фантастический драматический сериал "Родня", анимационный сериал "Соник Прайм", приключенческий шпионский сериал "Рекрут" и приквел сериала "Йеллоустоун" под названием "1923".

Марина Григоренко