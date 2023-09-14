В сети давно ходили слухи о якобы донатах певицы на ВСУ.

На обломках беспилотника ВСУ, который упал в Евпатории возле жилых домов, по сообщениям очевидцев, написана благодарность певице Ани Лорак. Территорию вокруг улицы, где лежит дрон, окружили, информирует Mash.

Напомним, что утром 14 сентября дроны атаковали Евпаторию. В Минобороны РФ отметили, что силы ПВО оккупантов уничтожили "11 украинских беспилотников самолетного типа" над захваченным ими Крымом. Украинские БПЛА пытались попасть по зенитно-ракетному комплексу.

Ани Лорак - позиция по войне

Ани Лорак - певица украинского происхождения. После начала полномасштабной войны 44-летняя уроженка Буковины продолжила жить в России.

Лорак нелепо оправдалась за побег из Украины, назвав себя "заложницей ситуации".

В апреле этого года украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко сообщил, что Лорак задонатила десятки тысяч гривен на дроны для уничтожения российских захватчиков.

Накануне в сети начали шутить о "тайной помощи" Лорак на новый сбор Стерненко.

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