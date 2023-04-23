При этом певица якобы не впервые донатит на оружие для уничтожения российских оккупантов.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая активно строила карьеру в России, несмотря на войну, задонатила десятки тысяч гривен на дроны для уничтожения российских захватчиков.

Об этом сообщил украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Сегодня Стерненко объявил мегасбор на 500 FPV-дронов для уничтожения российских оккупантов. В течение дня блогер сообщал о процессе сбора, а впоследствии ошарашил новостью о том, что немалую сумму задонатила Ани Лорак.

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"80 000 грн от Ани Лорак! Спасибо Каролине, которая даже в таких непростых условиях продолжает поддерживать борьбу против российских уродов", - отметил Стерненко.

Комментаторы не поверили, что это правда, поэтому забросали Стерненко вопросами о том, не шутка ли это. Из-за количества подобных комментариев волонтер сделал уточнение.

"Друзья, это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ", - отметил он.

Ани Лорак - позиция по войне

Ани Лорак - Настоящее имя Каролина Куек, певица украинского происхождения. Несмотря на войну, которую Россия развязала в Украине после 2014 года, Ани продолжала строить карьеру в РФ.

Свою позицию относительно большого вторжения звезда озвучивала неохотно. Недавно Лорак, прикрываясь Богом, снова нелепо оправдалась за побег из Украины.

Потом в интервью российской блогерше певица призналась, что ей тяжело жить, осознавая, что на родине ей больше не рады.

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