Певица заявила, что "Бог дал ей талант, чтобы она не ограничивала себя".

Певица Ани Лорак на интервью у россиянки "Алены, блин" снова вспомнила историю о том, как девять лет назад ее якобы "выжили" из Украины. Она произнесла речь о том, как ей было тяжело, ведь "артисты не должны ограничивать свое творчество".

"Я стала заложницей ситуации. Мне дали понять, что я должна сделать выбор и следовать повестке дня. Другими словами, я должна была ограничить свое творчество и превратиться в какую-то артистку, которая говорит то, что ей говорят. Я - человек свободный. Я всегда знала, что Бог дал мне талант, чтобы петь во всем мире. Я никогда не ограничивала себя", - заявила Лорак, которая молчит о зверствах России на территории родной Украины.

Также артистка пожаловалась, что ей якобы срывали концерты. Кто именно был тем самым "заказчиком" преследований - остается тайной.

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"У меня были срывы концертов. Это были абсолютно проплаченные и абсолютно организованные действия. Я со своими призывами любви, счастья и добра не удовлетворяла. Надо было, чтобы я говорила что-то другое", - пожаловалась подруга путиниста Филиппа Киркорова.

Напомним, недавно Оля Полякова в шутку заявила, что это она была тем самым "заказчиком", который организовал "преследование" Ани Лорак.

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