Скандальная певица снова попыталась оправдаться и заявила, что не помогает армии, но это ее не спасло.

Певица Ани Лорак, которая выросла в Украине, но живет в РФ и не осуждает путинский режим, снова стала объектом для шуток. На фоне того, что артистку начали "травить" на территории страны-агрессора за то, что она якобы помогает ВСУ, ей пришлось оправдываться.

Да, на днях Лорак выдала новый пост, в котором заявила, что помогает только людям, потерявшим жилье. При этом певица подчеркивала, что она не политик. Также предательница отметила, что помощь военным якобы противоречит всему, во что она верит.

Но это не спасло Лорак. Сеть "взорвалась" шутками о "тайной помощи" певицы. Одним из первых предательницу потроллил активист Сергей Стерненко, который писал, что она якобы задонатила на его сбор.

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После этого к шуткам присоединились и другие пользователи. Они пишут, что украинцам точно стоит донатить, ведь это делает якобы даже Лорак.

Кроме этого, пользователи насмехаются над певицей. На фоне того, что россияне верят в такие шутки, комментаторы подогревают интерес к "тайным донатам" от Лорак. Они пишут, что поддерживают только те сборы, которые "помогает закрывать" певица.

"Не бойся, Ани Лорак, мы никому не расскажем, что это ты задонатила Стерненко 80 тысяч на сбор", - шутят комментаторы.

Напомним, ранее также стало известно, что Лорак вспомнила, как ее оставила мама, но ее только захейтили.

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