Отмечается, что удалось установить личности 43 человек.

Аналитики смогли идентифицировали десятки людей, которые помогают Российской Федерации создавать свои ударные дроны-камикадзе Shahed, которые ранее поставлял Иран. Завод для производства БПЛА россияне решили построить в Татарстане.

По информации экспертов OSINT-агентства Molfar, завод по сборке дронов россияне создали на базе "специальной экономической зоны" в Елабуге, что позволило обойти санкций, так как зона находятся вне таможенной территории.

При этом рядом с заводом находится железная дорога, аэропорт и трасса, что позволяет организовать эффективную логистику для доставки компонентов. В Москве заявили, что к 2025 году планируют создать 6 тысяч ударных БПЛА.

Видео дня

Кроме того, аналитики раскрыли данные россиян, которые причастны к производству "шахедов". Всего идентифицировали 43 человека. Большинство из них связаны с ФСБ России или министерством обороны.

Завод про производству дронов в России - что известно

В 2022 году Россия начала зкупать у Ирана ударные беспилотники для террорестических атак на города Украины, экономя ракеты. В ноябре 2022 года Тегера признал, что Москва получила дроны.

Кромем того, появилсь информация, что Иран и Россия подписали договор об открытии завода по производству этих дронов в "Алабуге " - особой экономической зоне Татарстан.

В июне 2023 года в Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил иформацию о строительстве завода по производству "шахедов" в России и заявил, что "это полномасштабное оборонное партнерство навредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу". По мнеию американской разведки, завод обеспечит Москву большим количеством БПЛА, чем поставлял Иран.

В июле 2023 гола руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне начали использовать для атак собственные дроны-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: