Глава МИД Ирана уверяет, что передача БПЛА произошла до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Иран впервые признал, что отправлял России беспилотники.

Как заявил 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передача дронов произошла до широкомасштабного вторжения РФ в Украину, пишет The Washington Post.

"Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине", – заявил он.

Ранее иранские официальные лица отрицали, что передавали России вооружение, которое она в последствии использовала на войне против Украины.

Россия использует против Украины иранские дроны-камикадзе

Ранее сообщалось, что в июле Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская разведка выяснила, что Россия заказала у Ирана 2 тысячи 400 дронов.

Дроны-камикадзе Shahed-136: характеристики

БПЛА Shahed-136 поражают цель с заранее заданными координатами.

дальность полета - до 1600 км;

высота полета - до 5 км;

крейсерская скорость - 180 км/ч.

Дроны летают на поршневом, бензиновом двигателе. В идеальных условиях точность и радиус поражения достаточны для уничтожения, в том числе отдельно размещенной бронированной техники.