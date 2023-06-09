Москва и Тегеран углубили военное сотрудничество.

В Белом доме заявили, что Россия, похоже, углубляет оборонное сотрудничество с Ираном. Москва получила сотни боевых беспилотников, которые она использует для ударов по Украине.

Ссылаясь на недавно рассекреченную информацию, Белый дом заявил, что беспилотники или беспилотные летательные аппараты были построены в Иране, перевезены через Каспийское море, а затем использованы российскими войсками против Украины.

"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву и запугивания украинского населения, и похоже, что российско-иранское военное партнерство углубляется. Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА внутри России", — цитирует официального представителя Белого дома Джона Кирби издание Reuters.

Видео дня

Кирби сказал, что у США есть информация о том, что Россия получает из Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может быть полностью запущен в начале 2024 года.

"Мы публикуем спутниковые снимки планируемого размещения завода по производству БПЛА в особой экономической зоне "Алабуга" в России", — сказал он.

Кирби сказал, что поддержка между двумя странами идет в обоих направлениях, поскольку Иран добивается от России военной техники на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.

"Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне. Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разоблачения и пресечения этой деятельности, в том числе путем распространения информации об этом среди общественности. Мы готовы сделать больше", — сказал он.

Кирби сказал, что передача дронов является нарушением правил ООН, и США будут стремиться привлечь обе страны к ответственности. Ранее Вашингтон наложил санкции на иранских руководителей оборонного предприятия из-за поставок беспилотников в Россию. Иран признал отправку беспилотников в Россию, но сказал, что в прошлом они были отправлены до февральского вторжения России.

"Мы продолжим вводить санкции в отношении субъектов, причастных к передаче иранской военной техники в Россию для использования в Украине", — заявил Кирби.

Он сказал, что в пятницу будет выпущен новый бюллетень США, "чтобы помочь предприятиям и другим правительствам лучше понять риски, связанные с иранской программой БПЛА, и незаконные методы, которые Иран использует для закупки компонентов для нее".

Иранские дроны-камикадзе на войне против Украины - гланые новости

Российская Федерация для атак на украинские города использует дроны-камикадзе, которые закупила у Ирана. Сначала Тегеран открещивался от обвинений о продаже БПЛА, но позже признал факт поставки беспилотников, но это якобы произошло до полномасштабного нападения на Украину.

Кроме того, издание Sky News обнародовало предполагаемый контракт между РФ и Ираном на поставку вооружения. Если 16-страничный документ от 14 сентября 2022 года является подлинным, то в нем говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет на общую сумму более 1 миллиона долларов.

Также сообщается, что Иран через Каспийское море отправляет в Москву все больше и больше предполагаемых грузов с оружием. Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые Россия закупила для войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: