Ангар для сборки занимает 40 тысяч квадратных метров.

Завод по производству и сборке иранских беспилотников строят на территории особой экономической зоны в Татарстане "Алабуга".

В расследовании издания "Протокол" сообщается, что Иран поставляет им комплектующие для дронов типа "Shahed" и обучает специалистов "Алабуги" на своей территории - первая поездка состоялась в марте этого года, всего хотят обучить более 200 человек.

Также россиянам передают планировки, перечень оборудования, технологических процессов, технологические карты и конструкторскую документацию, которую те адаптируют под свое производство.

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Предположительную стоимость контракта оценивают в 115-130 миллиардов рублей. При этом во внутренних документах дроны называют "лодками",а Иран - Беларусью.

По данным источника издания, проект по строительству завода предполагал финансирование в размере 80 миллиардов рублей, но из бюджета выделили лишь 30. Недостающую сумму мог выделить глава банка "ВТБ" Андрей Костин.

Журналисты отмечают, что уже сейчас ангар для сборки дронов занимает около 40 тысяч квадратных метров. В 2024 году руководство "Алабуги" хочет начать производить там часть деталей, а затем - произвести автоматизацию производства.

Производство иранских дронов

В феврале издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе.

В Иране назвали это "фальшивыми новостями", обвинив Запад в попытке "скрыть свою вину в войне".

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины сообщали, что Иран может перебросить производство своих дронов на территорию Беларуси.

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