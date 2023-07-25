В разведке США отмечают, что завод обеспечит Россию количеством беспилотников "на порядки больше", чем она уже закупила у Ирана.

Россия с помощью Ирана строит завод по производству беспилотников, который может оказать существенное влияние на войну в Украине после завершения строительства. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителей разведки США.

Отмечается, что строящийся завод обеспечит Россию запасом беспилотников, который будет "на порядки больше" количества, которое она до этого времени закупила у Ирана.

Аналитики отмечают, что строительство завода завершится к началу следующего года. Они также утверждают, что Иран регулярно переправляет оборудование в Россию, чтобы помочь в строительстве объекта.

Видео дня

Поставки иранских дронов в Россию

В разведке США добавили, что на сегодняшний день считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer — запасы, которые Россия почти полностью истощила.

Также США утверждают, что существуют "неопровержимые доказательства" того, что беспилотники, которыми Россия атакует Украину, принадлежат Ирану, несмотря на неоднократные опровержения Тегерана в отношении того, что он поставляет оборудование России для использования в Украине.

По словам аналитиков, Иран может также начать поставки в Россию новой модели беспилотников Shahed-101. Отмечается, что эти беспилотники меньше и легче, чем Shahed-131, они более компактны и их легче транспортировать.

По мнению аналитиков, Ирану выгодно поставлять России военную технику, потому что он может продемонстрировать свое оружие международным покупателям, а взамен получает от России деньги и поддержку своих космических и ракетных программ. Относительно предоставления баллистических ракет, это означало бы "монументальную" эскалацию поддержки Ираном войны России, считают аналитики, и неясно, готов ли Тегеран пойти на такой риск на данном этапе конфликта.

Производство "Шахедов" в России - что известно

Еще в феврале западные СМИ сообщали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

Однако в начале июля в СМИ появилась информация, что Росия на территории особой экономической зоны в Татарстане "Алабуга" строит завод по производству и сборке иранских беспилотников. При этом Иран поставляет им комплектующие для дронов типа "Shahed" и обучает специалистов "Алабуги" на своей территории.

Также ранее сообщалось, что Иран может перебросить производство беспилотников или их сборку на территорию Беларуси, тобы избежать западных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: