Иран поможет агрессору построить заводы по производству дронов.

Иран продолжает работать над запуском в России и Беларуси заводов, на которых планируют производить беспилотники по иранской лицензии. Это упростит стране агрессору получение БПЛА для атак по Украине, но Иран тоже выиграет от этого соглашения, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на встречу начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным в Тегеране 1 августа. На публику они заявили о необходимости расширения оборонного сотрудничества между Ираном и Беларусью и подписали соответствующее соглашение.

ISW предполагает, что среди прочего Хренин обсуждал с иранцами детали строительства в Беларуси заводов по производству беспилотников-камикадзе Shahed с целью их дальнейшего использования в российской агрессии против Украины. Отмечается, что иранские инженеры еще в мае изучали возможность переоборудовать фабрики в Гомеле под предприятия по производству беспилотников.

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А в июне администрация Байдена сообщила, что Иран помогает России построить завод по производству беспилотников в городе Елабуга в Татарстане. Исследователи отмечают, что от создания завода в России выиграет не только Кремль, но также и сам Иран.

"Иран получит выгоду, получив доход для иранской экономики. Сейчас Иран переживает критические экономические условия, уровень инфляции в Иране составляет примерно 47,5 процента. Россия также может принести пользу иранской армии", - отмечают в ISW.

Какая именно военная помощь может оказываться Ирану - не совсем понятно. В прошлом году СМИ предполагали, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на беспилотники, но сейчас эта версия кажется все менее вероятной. В марте западные СМИ сообщили, что Россия предоставила Ирану современное программное обеспечение для разведки, в частности так называемое "кибероружие" в обмен на беспилотники.

Также сообщается, что Россия делится с Ираном трофейным западным оружием, захваченным в Украине. Последнее очень беспокоит власти Израиля.

Россия атакует Украину "Шахедами" - последние новости

Минувшей ночью российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Враг выбрал два основных направления - на Киев, где все дроны были сбиты силами ПВО, и на Одесскую область, где, к сожалению, были попадания в портовую инфраструктуру.

Подобные атаки происходят по несколько раз в неделю. Но в последнее время Россия начала использовать "Шахеды" вероятно собственного производства. Об этом на днях заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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