На остатках этих беспилотников обнаружена новая маркировка.

Россия начала использовать для атак по Украине беспилотники-камикадзе "Shahed" уже собственного производства.

Об этом во время телемарафона сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, подтверждая информацию, что россияне разворачивают производство "шахедов" на своей территории и что именно ими были нанесены последние удары по югу Украины.

"То, что на остатках тех "шахедов", которые были найдены после последних атак, были уже маркировки, к примеру, кириллицей, это говорит о том, что производство у них уже российское",- сказала Гуменюк.

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По ее информации, на южном направлении россияне сейчас запускают "шахеды" в большинстве случаев с восточного побережья Азовского моря, но были случаи, когда запускали и из оккупированного Крыма. В общем враг использует несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшефта для того, чтобы скрыть свои передвижения. Потому что низкий проход над Черным морем затрудняет их обнаружение. И искоренение русла рек тоже используется для сокрытия следования.

Иранские дроны-камикадзе на войне против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

Первую партию БПЛА Иран продал России летом 2022 года. Впоследствии в СМИ появилась информация, что Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

В конце прошлого года начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что российские войска с лета выпустили по Украине около 540 иранских дронов из 1,7 тыс. приобретенных по контракту.

Недавно разведка США инфорумвала, что Иран помогает России строить завод по производству дронов-камикадзе. Сообщалось, что россияне планируют производить "Shahed" на территории Татарстана в особой экономической зоне "Алабуга".

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