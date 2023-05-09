Азатбек Омурбеков после резни в Киевской области получил "героя" России.

Полковника армии Российской Федерации Азатбека Омурбекова, который убивал украинцев в период временной оккупации Киевской области в 2022 году, заметили на параде к 9 мая в Хабаровске. Он командовал 64 мотострелковой бригадой.

По информации журналистов "Важных историй", один из военных этого подразделения Даниил Фролкин признался, что во время оккупации одного з сел в Украине убил мирного жителя. По его словам, Омурбеков избивал и унижал солдат.

"Этому командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. Омурбеков после этого начал пацанов бить, вроде они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, другому пистолет приставил ко лбу, сказал: "Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет", - заявил Фролкин.

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Кроме того, Омурбеков весь период оккупации "просидел в подвале школы", где был штаб, а также врал командованию об успехах бригады. Также несколько военных РФ рассказали, что полковник отдал приказ убивать "всех, у кого телефоны найдете" и обстрелять несколько гражданских машин.

В Россию Омурбеков вернулся после ранения, после чего ему присвоили звание героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Полковник армии РФ Азатбек Омурбеков - что известно

В апреле 2022 года российский диктатор Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. Военные преступники устроили кровавую резню в Буче в Киевской области.

Глава Кремля присвоил бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская". При этом командра "бучанских палачей" Азатбека Омурбекова повысили до звания полковника.

Позже издание The Guardian рассказало о некоторых российских командирах и генералах, которых зверствовали в Украине, среди военных преступников оказался и Омурбеков.

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