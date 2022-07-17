Убийцу мирного жителя удалось идентифицировать по селфи с похищенного оккупантом телефона.

Жители оккупированной Андреевки пережили террор - с первых дней оккупации россияне разместили там свою артиллерию и склады с боеприпасами.

Об этом рассказывается в расследовании Следствие.Инфо.

Всех местных жителей тщательно проверяли и обыскивали. Тех, кто эту "проверку" не проходил, похищали, пытали и убивали.

Жителя Андреевки Игоря похитили за то, что он якобы передавал украинским военным информацию о передвижении российской техники. Через два дня жена нашла мужа мертвым.

"Там левой стороны головы не было, она аж приплюснута была, потому что его действительно пытали. Руки назад были связаны и выстрел был в затылок", - рассказала вдова Игоря Татьяна.

Убийцу Игоря удалось идентифицировать по селфи с похищенного телефона - им оказался 20-летний российский контрактник Даниил Фролкин.

В ходе расследования также было найдено подтверждение, что командир "бучанских палачей" Азатбек Омурбеков был на Киевщине. Именно он руководит 64-й мотострелковой бригадой РФ, которая совершала зверства и массовые убийства в Буче.

Как писал УНИАН, тела замученных русскими мирных украинцев находили во всех временно оккупированных населенных пунктах Киевщины. По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, убитых российскими оккупантами.

Следователи до сих пор не смогли установить личности более 200 убитых российскими оккупантами мирных жителей Киевской области.