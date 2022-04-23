Его обвиняют в организации изнасилований, грабежей и убийств сотен мирных жителей Украины.

Командира 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, участвовавшей в жестоких убийствах жителей Бучи, Азатбека Омурбекова повысили до звания полковника.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По логике России, бригада Омурбекова "занимала назначенный командованием оборонительный рубеж".

О Буче русские не упоминают.

"В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелей артиллерии. Надежно выстроенная система оборонительных позиций, принимаемые Азатбеком Омурбековым решения обеспечили контроль одного из основных направлений", - сообщает МО РФ.

Омурбекова, которому, как полагают, около 40 лет, в 2014 году заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков наградил медалью "За выдающиеся заслуги".

Теперь его обвиняют в организации изнасилований, грабежей и убийств сотен мирных жителей Украины, писал InformNapalm.

Как писал УНИАН, президент РФ Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

Трагедия в Буче

Разгромленные российские войска покинули Бучу в конце марта, оставив после себя десятки расстрелянных горожан просто на улицах.

Сотни убитых граждан были похоронены на местном кладбище. Найдены десятки вырытых братских могил.

Есть свидетельства пыток, изнасилования, расстрелов, мародерства российскими оккупантами.

Украинские власти настаивают, что зверства русских в городах под Киевом являются неопровержимым доказательством совершения РФ геноцида по отношению к украинцам.

Точное число убитых неизвестно, продолжается расчистка Бучи от мин, эксгумация тел и т.д.

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