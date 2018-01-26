В России пробили новое социальное дно: медсестры выбросили на улицу больного (видео)

Появилась запись, на которой видно, как две медсестры из сочинской городской больницы №4 на кресле-каталке привезли к гаражам мужчину, положили его на землю и ушли.

Люди, которые видели это, попытались вмешаться, однако медработники сказали, что пациент им не нужен, передает "Блокнот-Краснодар".

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Они добавили, что если люди так хотят, то могут забрать его себе. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели мужчину, погрузили его на каталку и увезла в ту же больницу №4, откуда его недавно вывезли.

Медсестры, которые вывозили мужчины, позже попытались объяснить, что он поступил к ним ранее в состоянии сильного наркотического опьянения. 25 января пришел в себя и начал требовать, чтобы его выписали и вывезли в указанное место, где его якобы ждут.

На запись, которая появилась в интернете, тут же отреагировали местные чиновники, начата служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года БДСМ-квест довел россиянина до сердечного приступа.