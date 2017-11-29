БДСМ-квест довел россиянина до сердечного приступа

Житель Казани получил в подарок на день рождения от возлюбленной сертификат в квест-комнату - не в обычную, а с эротическим подтекстом.

С собой пара решила взять друзей. Вчетвером ребята отправились развлекаться, передает KazanFirst.

Квест подразумевал прохождение испытаний с использованием всевозможных взрослых игрушек, в том числе из серии БДСМ. Молодой человек поначалу веселился, как и его возлюбленная и друзья шел от одного задания к другому. Но когда его заковали в наручники и начали хлестать в темноте плетками под крики из фильмов ужасов, ему стало плохо. Причем настолько, что он начал терять сознание.

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Друзья отвезли парня в больницу. К тому моменту он уже был раздет. А на приеме у врача выяснилось, что ключи от наручников утеряны. Так что пришлось спасать его еще и от этого.

Медики констатировали у молодого человека сильное переутомление, в результате которого и стало болеть сердце. Приступ удалось купировать. В дальнейшем врачи посоветовали ему воздержаться на какое-то время от развлечений, связанных с эмоциональными потрясениями.