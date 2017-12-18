Во "ВКонтакте" сообщения в поддержку Путина отправляли с аккаунтов умерших людей – СМИ

Аккаунты людей, которые отправляли сообщения в поддержку президента России с хэштегом #ПутинКрут во «ВКонтакте», были взломаны.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

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«Указанные аккаунты были взломаны, служба модерации социальной сети оперативно заблокировала страницы при обнаружении», – говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

Ранее о том, что сообщения в поддержку Путина отправлялись с аккаунтов умерших людей, сообщило издание Znak.com. На это обратили внимание пользователи соцсети. Содержания всех сообщений, было похожим — постер с изображением Путина и его цитатой из большой пресс-конференции, которая прошла 14 декабря, и набор хэштегов.

Подобные сообщения появились во множестве региональных групп — «Подслушано. Акбулак», «Типичный Джалиль», «Типичные морки», «Типичные Ливны», «Подслушано Тихвин» и другие. При этом аккаунты всех отправителей этих сообщений оказались заблокированы.

Znak.com, в частности, обратил внимание на страницу Людмилы Брыковой. В последний раз друзья публиковали записи на ее странице в 2013 году. С этой страницы опубликовали как минимум два сообщения с одинаковым содержанием — постер с Путиным и набор хэштегов — в двух разных группах «ВКонтакте». После этого на странице Брыковой написали, что женщина умерла в 2013 году.

Издание утверждает, что сообщения с хэштегом #ПутинКрут — это флешмоб, организованный с целью обратить внимание на пресс-конференцию главы государства. В правом углу постеров с его цитатами можно увидеть логотип «Молодой гвардии Единой России». Пресс-секретарь организации на вопросы о связи с флешмобом не ответила.