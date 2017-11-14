На плакате Минобороны РФ заметили украинский БТР (фото)

На одном из плакатов Минобороны РФ с правилами инфорбезопасности заметили украинский БТР.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь Василий Максимов.

"И еще прекрасная деталь на плакате все от того же Минобороны РФ - украинский БТР-3", - подписал он фото.

Как сообщал УНИАН, в российском Ростове появился мемориал "героям Донбасса" с эмблемой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.