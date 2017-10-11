В России на монументе "героям Донбасса" заметили эмблему сухопутных войск ВСУ (фото)

В российском Ростове появился мемориал "героям Донбасса" с эмблемой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом пишут в соцсетях пользователи, которые заметили сходство.

Читайте также"Позоримся": Макаревич раскритиковал памятник "защитнику русских рубежей" в Москве и вспомнил Украину (фото)

"В Ростове-на-Дону установили мемориал "героям Донбасса" с эмблемой ВСУ. Интересно, полезут ли его пилить болгарками, как недавно спиливали шмайсер с памятника Калашникову?"- говорится в сообщении Александра Фельдмана.

В Ростове-на-Дону установили памятник российским добровольцам на Донбассе. Еще до официального открытия его охраняют от вандалов.



- Ну ок, хрен с вами. Только одно не понятно, почему его поставили в честь ВСУ? pic.twitter.com/KbyuPYrBMK — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) October 10, 2017

Как сообщал УНИАН, в Москве на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову скульпторы изобразили среди прочего схему немецкого автомата времен Второй мировой войны-StG 44.