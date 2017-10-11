В России на монументе "героям Донбасса" заметили эмблему сухопутных войск ВСУ (фото)

13:06, 11 октября 2017
Русский міръ
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Первым сходство знака на памятнике с эмблемой ВСУ заметил паблик Rufabula.

Монумент

В российском Ростове появился мемориал "героям Донбасса" с эмблемой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом пишут в соцсетях пользователи, которые заметили сходство. 

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"В Ростове-на-Дону установили мемориал "героям Донбасса" с эмблемой ВСУ. Интересно, полезут ли его пилить болгарками, как недавно спиливали шмайсер с памятника Калашникову?"- говорится в сообщении Александра Фельдмана.

Как сообщал УНИАН, в Москве на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову скульпторы изобразили среди прочего схему немецкого автомата времен Второй мировой войны-StG 44.

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Теги: #эмблема ВСУ#монумент героям Донбасса#монумент в Ростове