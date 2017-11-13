Пьяный москвич упал с девятого этажа и вернулся, чтобы продолжить застолье

37-летний житель района Ново‐Переделкино на западе Москвы выжил после падения с девятого этажа и вызвал полицию. Однако, когда стражи порядка приехали, он забыл о случившемся, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября. Мужчина выпивал дома в одиночестве и упал из окна. Затем он вернулся и продолжил застолье, вызвав «02». Когда полицейские приехали по адресу, житель столицы не смог вспомнить причину, которая заставила его обратиться к стражам порядка. После прибыли врачи скорой помощи. Они диагностировали ушиб грудной клетки и другие травмы и увезли его в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в сентябре в Иркутске девушка выпала из окна 15-го этажа и выжила, упав на крышу припаркованного у дома автомобиля Lexus. Ее госпитализировали с многочисленными травмами в крайне тяжелом состоянии.