Кадыров продолжает укреплять власть и не впервые раздает руководящие должности родственникам.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат заместителем министра культуры.

Об этом Кадыров сам сообщил в Telegram.

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Кадыров утверждает, что кандидатуру его же дочери в Министерство порекомендовал сам министр культуры Хож-Бауди Дааев, а он просто согласился и подписал соответствующий указ.

По словам чеченского главы, Айшат в течение последних лет "успешно возглавляла" модный дом Firdaws, коллекции которого "вызывают восхищение во многих странах мира".

Кроме того, Айшат, пишет Кадыров, всегда помогает начинающим и артистам, ансамблям эстрады.

В марте 2020-го ее наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Тесным изучением культуры девушка заинтересовалась только в последнее время, и "контактировала с известными и ведущими специалистами в этом направлении".

Ранее СМИ писали о скандале вокруг интим-магазина в Чечне, владелицей которого является Айшат Кадырова.

Клан Кадырова во власти: что известно

Кадыров продолжает укреплять власть и не впервые раздает руководящие должности родственникам. В июле, как пишет Кавказский Узел, в Чечне разгорелся скандал в связи с назначением секретарем СНБО Хас-Магомеда Кадырова.

«Кадровая система в Республике устроена таким образом, что одни и те же лица просто перемещаются с одних должностей на другие. А на этих постах в основном мы видим родственников, односельчан и т. п... Власть в Республике находится в руках клана Кадырова», – заявил изданию местный наблюдатель Лечи.

В феврале 2020-го глава Чечни даже не возражал, что отдает места в управлении республикой своим людям.

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Автор: Яна Ставская