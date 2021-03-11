Отмечается, что за пять лет всего наняли от 388 до 430 бойцов для охраны главы Чечни и его семьи.

На охрану главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за последние пять лет из бюджета потратили один миллиард рублей (1,4 миллиона долларов).

Читайте такжеВ Чечне чиновники обрили головы после "рекомендаций" Кадырова (фото)Об этом пишет издание «Открытые медиа».

На эти деньги за все время были наняты от 388 до 430 бойцов Росгвардии.

Отмечается, что охрану для Кадыровых заказывают две госструктуры: ГКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации Главы и Правительства Чеченской республики» и ГКУ «Хозяйственное управление».

В 2017-м наняли 200 охранников резиденции Кадырова, частного дома его семьи и здания администрации в Грозном. В 2018-м количество охранников снизилось до 25 человек, однако еще 133 росгвардейцев наняли для «охраны государственных зданий».

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Автор: УНИАН