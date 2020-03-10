Кадыров наградил медалью "За заслуги перед Чечней" собственную дочь
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил собственную дочь Айшат медалью "За заслуги перед Чеченской республикой".
Как сообщает "Настоящее время", соответствующий указ о награждении был подписан лично Кадыровым.
21-летняя Айшат Кадырова, которая руководит модным домом Firdaws, получила награду от главы администрации Чечни за "безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР".
Сообщается, что в феврале у чеченского бренда в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Париже прошел закрытый показ. Параллельно во Франции проводилась Парижская неделя моды, однако в ее программу показ Firdaws включен не был.
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В пресс-службе республики рассказали, что "знатоки мира моды высоко оценили новую коллекцию", а некоторые экземпляры "известные глянцевые журналы разместили на своих страницах".
Как сообщал УНИАН, в Чечне задержали группу людей за лайки под видео блогера, сбежавшего в Польшу.
В декабре 2017 года дочь Кадырова открыла магазин эротического женского белья и интимных аксессуаров. Тема секса в Чечне табуирована, и магазин рекламируется среди ограниченного круга людей.