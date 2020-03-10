Кадыров наградил медалью "За заслуги перед Чечней" собственную дочь

21-летняя Айшат Кадырова руководит модным домом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил собственную дочь Айшат медалью "За заслуги перед Чеченской республикой".

Как сообщает "Настоящее время", соответствующий указ о награждении был подписан лично Кадыровым.

21-летняя Айшат Кадырова, которая руководит модным домом Firdaws, получила награду от главы администрации Чечни за "безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР".

Сообщается, что в феврале у чеченского бренда в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Париже прошел закрытый показ. Параллельно во Франции проводилась Парижская неделя моды, однако в ее программу показ Firdaws включен не был.

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В пресс-службе республики рассказали, что "знатоки​ ​мира моды высоко оценили новую коллекцию", а некоторые экземпляры​ ​"известные глянцевые журналы разместили на своих страницах".

Как сообщал УНИАН, в Чечне задержали группу людей за лайки под видео блогера, сбежавшего в Польшу.

В декабре 2017 года дочь Кадырова открыла магазин эротического женского белья и интимных аксессуаров. Тема секса в Чечне табуирована, и магазин рекламируется среди ограниченного круга людей.