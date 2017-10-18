В России оставшийся без денег пенсионер попросил Путина выкопать ему могилу и купить гроб

Пенсионер Анатолий Вертипрахов из Ясной Оловяннинского района Забайкальского края РФ после того, как приставы сняли с его карты всю пенсию до последней копейки, написал письмо Путину с просьбой вырыть ему могилу и купить гроб.

"В этом месяц, 16 октября, судебный пристав Оловяннинского района Забайкальского края Балданов Жаргал Гамбоевич снял с меня, то есть с моей карточки всю мою пенсию – 8 516 руб. 13 коп. На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", - пишет в своем письме Анатолий Николаевич, передает "Вечерка".

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Он попросил Путина дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения "Яснинское", выкопать ему могилу и купить гроб.

"Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно...", - говорится в письме российского пенсионера.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в России мужчина копал могилу и умер в ней.