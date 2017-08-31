В России мужчина копал могилу и умер в ней

В Иркутской области РФ в выкопанной могиле нашли тело 55-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по области.

Накануне происшествия на кладбище потерпевший и двое его знакомых копали могилу, распивая спиртные напитки.

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"После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли. На следующий день, вернувшись на кладбище, знакомые обнаружили без признаков жизни тело потерпевшего, лежащего в могиле", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Как сообщал УНИАН, на Урале неплательщиков алиментов и других должников заставляют рыть могилы.