На Урале неплательщиков алиментов и других должников заставляют рыть могилы

За несвоевременную уплату административных штрафов должники облагораживают городское кладбище Ревды и копают могилы. Об сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

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Всего 1820 часов обязательных работ проведет двадцать один должник на Ревдинском кладбище.

В ведомстве рассказали, что в отношении всем этим нарушителям были присуждены административные наказания в виде общественных работ. Количество часов варьируется от двадцати до ста, но многим это наказание назначено повторно.

"Эти меру избрал суд в отношении должников за: ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), ст. 12.7 ч.2. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством), ст. 20.25 ч.1. КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре)", - пояснили в пресс-службе.

Каждый рабочий день они в течение нескольких часов занимаются благоустройством территории кладбища: расчищают дорожки, убирают мусор, красят оградки и роют могилы.

Надлежащее исполнение должниками обязательных работ контролируют судебные приставы Ревдинского районного отдела УФССП России по Свердловской области.

На сегодняшний день еще восемь таких же должников-правонарушителей уже отработали назначенное количество часов в полном объеме.