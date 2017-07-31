В России открыли дело против мужчины, укравшего тележку с мороженым, чтобы угостить им женщин

Российская полиция возбудила уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Новомосковска, укравшего партию мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД, передает "Интерфакс".

По данным полиции, нетрезвый мужчина увидел на одной из улиц города тележку с мороженым, оставленную без присмотра около торговой палатки. Обнаруживший пропажу тележки с товаром предприниматель обратился в полицию. Скоро полицейские обнаружили предполагаемого вора, который в тот момент угощал мороженым знакомых женщин.

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Ущерб составил 40 тыс. рублей. Дело возбуждено по статье 158 УК РФ "Кража".

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Екатеринбурге в асфальт закатали колесо припаркованной машины. Новое покрытие положили настолько близко к колесу припаркованного авто, что оно оказалось заасфальтировано.