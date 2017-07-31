В Екатеринбурге в асфальт закатали колесо припаркованной машины (фото)

В Екатеринбурге на улице Баумана новый асфальт положили так близко к припаркованной машине, что одно из колёс оказалось под ним. Фото пострадавшего авто очевидцы выложили на страницу "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте".

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Причина, по которой машина осталась на улице во время ремонта, не указана. В комментариях пользователи разделились на тех, кто считает виновным самого водителя - ведь он мог припарковаться подальше, и тех, кто заступается за него, отмечая, что правила парковки не нарушены, а объявления об укладке дороги можно было не заметить, также есть недоумевающие над работой коммунальщиков, не вызвавших вовремя эвакуатор.

Как сообщал УНИАН, в июне в Екатеринбурге в асфальт закатали стоящий посреди дороги старый пень.