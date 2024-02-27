Девушку обвинили в дискредитации российской армии.

В России суд отправил за решетку 18-летнюю антивоенную активистку из-за стихотворения Тараса Шевченко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет об известной в российском антивоенном движении активистке Дарье Козыревой. 24 февраля в Санкт-Петербурге девушка наклеила на постамент памятника Шевченко лист бумаги с отрывком его стихотворения "Заповіт":

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте!

За это действие Козыреву задержали полицейские. Ее обвинили в повторной дискредитации российской армии и отправили в СИЗО на 2 месяца.

Кто такая Дарья Козырева

Это уже не первый конфликт активистки с путинским режимом. В марте 2022 года Козырева, которая тогда еще училась в школе, разместила пост в социальной сети "ВКонтакте" с критикой принятых тогда законов о наказании за "дискредитацию" армии РФ. В декабре 2023 года за эту публикацию девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей и отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета.

Кроме того, против Козыревой открыто уголовное дело об умышленной порче имущества. В декабре 2022 года она написала "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды" на инсталляции, посвященной "дружбе" Санкт-Петербурга и уничтоженного россиянами Мариуполя. По этому делу приговора еще нет.

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