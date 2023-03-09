9 марта мы чествуем Тараса Шевченко, который пробудил украинцев от национальной спячки.

9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской области родился мальчик, которому было назначено судьбой стать Пророком для украинцев, пробудить нас от национальной спячки и прославить украинскую литературу.

Тарас Шевченко родился в очень сложное время для Украины, когда мы не имели собственного независимого государства и были закрепощены указом Екатерины II. Патриотической поэзии Тараса Шевченко очень боялась Российская империя, которая пыталась русифицировать всех украинцев. Шевченко прозвали Кобзарем, то есть хранителем народной памяти. А его наставления к потомкам стали для нас чрезвычайно актуальными во время полномасштабной войны с Россией.

УНИАН рассказал краткую биографию Тараса Шевченко, а также собрал интересные факты о знаменитом Кобзаре.

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Биография Тараса Шевченко

Тарас Шевченко родился в многодетной семье крепостных в селе Моринцы Киевской области (сейчас это Черкасская область). С раннего возраста он проявлял талант к поэзии и рисованию. В возрасте 11 лет Тарас осиротел. Он долго искал себе учителя и нанимался на разную тяжелую работу. В конце концов попал в наемничество к русскому дворянину Павлу Энгельгарду.

В 1831 году Энгельгард взял Шевченко с собой в Санкт-Петербург и отдал юношу на обучение рисованию. Там он познакомился со многими выдающимися художниками и бывшими украинскими крепостными, а также написал свои первые произведения. В 1838 году его друзья художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский выкупили Шевченко из крепостничества.

В 1838-1843 годах Шевченко учился в Петербургской академии художеств. Этот период он называл лучшим в своей жизни. Здесь он много рисовал, а также создал рукопись своего будущего сборника "Кобзарь".

В 1843-1847 годах вернулся в Украину и много путешествовал по многим городам, делал зарисовки и писал патриотические стихи. Во время путешествий Шевченко написал много антиимперских произведений, которые не могли быть напечатаны, но их тайно перепечатывали и учили наизусть. В 1845 году он написал свое знаменитое "Завещание".

В 1947 году Шевченко арестовали за "мечты о возможности Украины существовать как отдельному государству", изложенные в его сборнике "Кобзарь". После этого Шевченко 10 лет провел в арестах и ссылках, и продолжил писать и рисовать несмотря на строгий запрет.

После освобождения ему было запрещено посещать Украину. В 1859 ему наконец разрешили приехать в Украину, но снова арестовали в том же году. В 1860 году вышел последний сборник Шевченко "И вырос я на чужбине...", где он выразил свои взгляды на жизнь. В 1861 году он умер в Санкт-Петербурге, а перехоронили его в Каневе на горе согласно его завещанию.

Интересные факты о Тарасе Шевченко

Тарас Шевченко считается самым выдающимся украинским поэтом всех времен. Его вклад в нашу литературу колоссальный. Жизнь художника была очень интересной и бурной. Вот несколько интересных фактов из его биографии:

"Кобзарь" Шевченко стал чрезвычайно популярным еще при жизни художника. Многие дворяне изучали украинский язык, чтобы читать его поэзию.

Шевченко никогда не чурался крепкого слова, поэтому в полном собрании его произведений можно найти бранные слова.

У Шевченко есть русскоязычные произведения, но они почти не получили одобрительных рецензий. Сам поэт понимал, что его произведения на русском были шаблонными.

Известно, что Шевченко очень любил общаться с детьми и всегда останавливался, чтобы поговорить с малышами.

Сам Шевченко при жизни называл Кобзарем Ивана Котляревского. Он очень уважал Котляревского за то, что тот пытался восстановить национальную литературу в условиях безгосударственности.

Тарас Шевченко был чрезвычайно талантливым художником. Он создал более 1300 картин, из которых до нашего времени сохранились более 800. Преимущественно рисовал украинские народные сюжеты и крестьянский быт. Создавал иллюстрации к собственным произведениям. Также любил рисовать автопортреты.

После смерти Шевченко в народе была распространена легенда, что Кобзарь не умер, и что он освободит украинцев из крепостничества.

Сразу после смерти Кобзаря появилось много слухов относительно его алкоголизма. Биограф поэта Александр Конинский считает, что такие слухи очень преувеличены. Шевченко несколько раз выпивал с "мочемордами" - так называли дворян, которые собирались на застольях. Но пьяные вечеринки ему быстро надоели. Также поэт любил ром с чаем, но не злоупотреблял таким напитком.

Советская власть не могла просто запретить произведения Шевченко, потому что они были слишком известны. Вместо этого Кобзаря пытались дискредитировать.

Ранее на День рождения Леси Украинки мы публиковали интересные факты о самой известной украинской поэтессе.

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