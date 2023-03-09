9 марта 1814 года в маленьком селе Моринцы ныне Черкасской области родился мальчик, которому было назначено судьбой стать Пророком для украинцев, пробудить нас от национальной спячки и прославить украинскую литературу.
Тарас Шевченко родился в очень сложное время для Украины, когда мы не имели собственного независимого государства и были закрепощены указом Екатерины II. Патриотической поэзии Тараса Шевченко очень боялась Российская империя, которая пыталась русифицировать всех украинцев. Шевченко прозвали Кобзарем, то есть хранителем народной памяти. А его наставления к потомкам стали для нас чрезвычайно актуальными во время полномасштабной войны с Россией.
УНИАН рассказал краткую биографию Тараса Шевченко, а также собрал интересные факты о знаменитом Кобзаре.
Биография Тараса Шевченко
Тарас Шевченко родился в многодетной семье крепостных в селе Моринцы Киевской области (сейчас это Черкасская область). С раннего возраста он проявлял талант к поэзии и рисованию. В возрасте 11 лет Тарас осиротел. Он долго искал себе учителя и нанимался на разную тяжелую работу. В конце концов попал в наемничество к русскому дворянину Павлу Энгельгарду.
В 1831 году Энгельгард взял Шевченко с собой в Санкт-Петербург и отдал юношу на обучение рисованию. Там он познакомился со многими выдающимися художниками и бывшими украинскими крепостными, а также написал свои первые произведения. В 1838 году его друзья художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский выкупили Шевченко из крепостничества.
В 1838-1843 годах Шевченко учился в Петербургской академии художеств. Этот период он называл лучшим в своей жизни. Здесь он много рисовал, а также создал рукопись своего будущего сборника "Кобзарь".
В 1843-1847 годах вернулся в Украину и много путешествовал по многим городам, делал зарисовки и писал патриотические стихи. Во время путешествий Шевченко написал много антиимперских произведений, которые не могли быть напечатаны, но их тайно перепечатывали и учили наизусть. В 1845 году он написал свое знаменитое "Завещание".
В 1947 году Шевченко арестовали за "мечты о возможности Украины существовать как отдельному государству", изложенные в его сборнике "Кобзарь". После этого Шевченко 10 лет провел в арестах и ссылках, и продолжил писать и рисовать несмотря на строгий запрет.
После освобождения ему было запрещено посещать Украину. В 1859 ему наконец разрешили приехать в Украину, но снова арестовали в том же году. В 1860 году вышел последний сборник Шевченко "И вырос я на чужбине...", где он выразил свои взгляды на жизнь. В 1861 году он умер в Санкт-Петербурге, а перехоронили его в Каневе на горе согласно его завещанию.
Интересные факты о Тарасе Шевченко
Тарас Шевченко считается самым выдающимся украинским поэтом всех времен. Его вклад в нашу литературу колоссальный. Жизнь художника была очень интересной и бурной. Вот несколько интересных фактов из его биографии:
- "Кобзарь" Шевченко стал чрезвычайно популярным еще при жизни художника. Многие дворяне изучали украинский язык, чтобы читать его поэзию.
- Шевченко никогда не чурался крепкого слова, поэтому в полном собрании его произведений можно найти бранные слова.
- У Шевченко есть русскоязычные произведения, но они почти не получили одобрительных рецензий. Сам поэт понимал, что его произведения на русском были шаблонными.
- Известно, что Шевченко очень любил общаться с детьми и всегда останавливался, чтобы поговорить с малышами.
- Сам Шевченко при жизни называл Кобзарем Ивана Котляревского. Он очень уважал Котляревского за то, что тот пытался восстановить национальную литературу в условиях безгосударственности.
- Тарас Шевченко был чрезвычайно талантливым художником. Он создал более 1300 картин, из которых до нашего времени сохранились более 800. Преимущественно рисовал украинские народные сюжеты и крестьянский быт. Создавал иллюстрации к собственным произведениям. Также любил рисовать автопортреты.
- После смерти Шевченко в народе была распространена легенда, что Кобзарь не умер, и что он освободит украинцев из крепостничества.
- Сразу после смерти Кобзаря появилось много слухов относительно его алкоголизма. Биограф поэта Александр Конинский считает, что такие слухи очень преувеличены. Шевченко несколько раз выпивал с "мочемордами" - так называли дворян, которые собирались на застольях. Но пьяные вечеринки ему быстро надоели. Также поэт любил ром с чаем, но не злоупотреблял таким напитком.
- Советская власть не могла просто запретить произведения Шевченко, потому что они были слишком известны. Вместо этого Кобзаря пытались дискредитировать.
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