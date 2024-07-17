В российской армии за неповиновение расстреливают не только солдат, но даже офицеров. Один такой случай обсуждали в телефонном разговоре российский оккупант и его отец. Разговор перехватили и записали сотрудники Главного управления разведки Украины.
Во время разговора отец убеждает сына-оккупанта не брать с собой в часть новый телефон, чтобы избежать споров с командованием. Аргументирует он это историей одной из российских бригад, где офицеры не поделили что-то с командиром и выпустили в него 11 пуль.
"У нас командира убили. Хороший был командир, жалел всех. 11 пулевых ранений. Я спрашиваю, кто убил - офицеры стреляли, даже без вопросов. 11 дырок от пуль в нем было. Уничтожили за то, что он выступал против. Делал так, чтобы сохранить личный состав. Они там не жалеют никого, они считают, что они там (в Украине - УНИАН) побыли и все - никто не узнает ничего", - сказал отец.
Российско-украинская война: последние новости
Военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович объяснил, почему оккупанты стали чаще атаковать пехотой и штурмовать позиции на гольф-карах, не применяя бронетехнику. В частности, оккупанты сейчас теряют большое количество такой техники и просто не успевают ее обновлять.
Между тем аналитики Defense Express отмечают, что фактический резерв вооружения Российской Федерации может быть значительно больше, чем считают некоторые западные военные эксперты.